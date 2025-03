Incêndio no Hospital Materno Infantil mobiliza bombeiros em Apucarana

Um princípio de incêndio no centro cirúrgico Hospital da Providência Materno Infantil mobilizou o 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Apucarana no início da manhã desta quinta-feira (27). Conforme apurações do TNOnline junto aos bombeiros, não houve registro de vítimas.

A corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta das 06h02. O foco do incêndio aconteceu no quinto andar do hospital. "Um ar condicionado de uma das salas do centro cirúrgico entrou em curto, pegou fogo e gerou uma fumaça bastante preta", informa o tenente Marks.

Foto por TNOnline

Não havia pacientes no centro cirúrgico no momento da ocorrência, apenas funcionários que conseguiram fugir ao perceberem o fogo. "Felizmente, uma situação pequena. Apesar do susto, apenas danos materiais", garante o tenente, ao frisar que a situação foi controlada rapidamente pela corporação.



Agora, conforme os bombeiros, o quinto andar do Materno Infantil está bloqueado para uso. O local não poderá ser utilizado nesta quinta e sexta-feira (28), para garantir que o espaço seja devidamente arejado. "É preciso esperar a ventilação natural limpar o ambiente", finaliza Marks.

