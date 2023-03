Vídeo: briga entre garotas viraliza em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A confusão aconteceu na noite desta quarta

Um vídeo que mostra uma briga entre duas jovens em Apucarana, norte do Paraná, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (23). A gravação foi compartilhada em diversos grupos de WhatsApp e também nas redes sociais.

continua após publicidade .

Pela gravação é possível perceber que as moças estariam discutindo, com muitos jovens ao redor delas. Uma das envolvidas 'revira os olhos', a outra já parte pra cima, com socos e puxões de cabelo.

Elas caem no chão, então duas garotas e dois rapazes tentam separar a confusão. Veja o vídeo: null - Vídeo por: Reprodução A briga aconteceu próximo da pista de skate do Lagoão, na noite desta quarta-feira (23). As jovens acompanhavam um evento realizado no local, porém, após um desentendimento entre elas, aconteceu as agressões.

continua após publicidade .

Testemunhas contaram que, a princípio, a briga começou após uma das envolvidas falar que o cabelo da outra era 'duro'.

No dia 16/3, outra confusão entre garotas foi registrada em Apucarana. Jovens se agrediram em frente ao Colégio Ceravolo. Neste caso, os envolvidos foram levados para a delegacia. Para ver, clique aqui.

- LEIA MAIS: Veja parte do depoimento de autor de latrocínio em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News