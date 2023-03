Veja parte do depoimento de autor de latrocínio em Apucarana

Da Redação

O crime aconteceu no dia 15/3

O TNOnline teve acesso ao depoimento de Gustavo Henrique Palhinha da Rocha, de 23 anos, preso pelo envolvimento no latrocínio que vitimou um casal de idosos em Apucarana, norte do Paraná. A gravação, que consta nos autos do processo, revela detalhes de como o crime aconteceu.

Durante o depoimento, Gustavo responde perguntas do delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha. O acusado disse que foi convidado pelo outro envolvido, que morreu após confronto com a PM na noite desta quarta-feira (22), para cometer o assalto. Ele ainda confessou que foi o responsável pelas agressões em Armando Guarnieri, de 79 anos, que morreu no dia do crime (15/3) e o comparsa agrediu Maria de Lourdes, 65 anos, que faleceu no Hospital da Providência no dia 18/3.

O rapaz também confessou que após a invasão e agressões, ficaram na casa conversando, consumindo alimentos e o parceiro dele, chegou a tomar banho no banheiro das vítimas. Veja parte do depoimento.

Gustavo foi preso na região do Jardim Ponta Grossa na tarde de quarta-feira (22). No começo da noite, Renan Anderson da Silva, de 24 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM).



Armando Guarnieri e Maria de Lourdes foram mortos por causa de um celular, um relógio, R$ 150 em dinheiro e chocolates. Segundo o delegado, esses objetos foram levados da casa. Tudo o que foi roubado, segundo o depoimento, foi trocado por drogas.

Para o delegado, o uso de drogas está diretamente ligado com o latrocínio. "Um crime grave, de idosos espancados, que chocou a todos nós, mas foi elucidado", comenta.

