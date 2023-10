Veículo furtado no centro de Apucarana é recuperado

A Polícia Militar (PM) recuperou o veículo que havia sido furtado na noite desta terça-feira (17) no centro de Apucarana, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM) o carro - um Chevrolet Kadett - estava estacionado na Travessa Carlos Krizanowski quando foi levado.

Ainda de acordo com os policiais, a dono do carro relatou que estacionou o veículo às 18h30 próximo à Feira da Lua e quando retornou não encontrou veículo. Os agentes também afirmaram que a mesma não se lembrava da placa e que no interior do Kadett havia uma bolsa da Mary Kay com mostruário e produtos a pronta entrega.

Veículo foi recuperado

De acordo com a Polícia Militar (PM) o veículo foi encontrado ainda nesta terça-feira (17) em frente a um posto de combustível na Avenida Maracanã em Arapongas, no norte do Paraná. De acordo com os policiais, o carro estava parado próximo à um acostamento, aparentando estar abandonado.

Ainda segundo os policiais, em seguida, um veículo Ford/Verona saiu do pátio do posto de combustível e foi sentido Apucarana. Por conta disso, os PMs seguiram o veículo e deram voz de abordagem. Dentro do carro havia um motorista de 36 anos e uma passageira de 37 anos, além de mais três crianças, que de acordo com os policiais são filhos da mulher. Dentro do carro foi encontrado um garfo de ignição e vários produtos cosméticos no banco traseiro. Conforme os policiais, o motorista estava nervoso e falando frases desconexas. Após isso, foi feito contato com o proprietário do Verona que afirmou que havia deixado o veículo no pátio do posto no domingo de manhã.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), os suspeitos foram encaminhados para a delegacia. O conselho tutelar foi acionado por haver menores na situação.

