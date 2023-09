Veículo capota na BR-369 e deixa mulher ferida em Arapongas; veja

Um veículo ocupado por três pessoas capotou na tarde desde domingo (17) na BR-369 entre Apucarana e Arapongas, no Norte do Paraná. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), de Arapongas, atenderam as vítimas. Veja vídeo abaixo

O capotamento ocorreu na altura do km 190, já em Arapongas. O Palio Weekend ficou no meio da rodovia no sentido Apucarana-Londrina. O trânsito flui em meia pista por conta do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 74 anos foi conduzida pelo Samu para atendimento hospitalar. Os outros dois ocupantes - o motorista de 63 anos e o neto do casal de 7 anos - não sofreram ferimentos e não precisaram de encaminhamento médico.

Em entrevista ao TNOnline, o condutor do veículo contou que vinha de Cambira e ia para Londrina, quando o pneu traseiro estourou. "O carro jogou para o lado e não tive como segurar", disse.

