Homem é morto a facadas nesta madrugada em Mandaguari

Um homem de 40 anos foi assassinado a facadas, durante a madrugada deste domingo (16), em Mandaguari, no norte do Paraná. O crime foi registrado na Rua Mário Correia Neves, no Jardim Boa Vista e a motivação é investigada.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Lincon Diego de Jesus. Ele foi encontrado com diversas perfurações provocadas por arma branca. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito da autoria havia sido preso. A Polícia Civil investiga o caso.

Outro crime envolvendo arma branca foi registrado no norte do Paraná. Um homem foi esfaqueado na madrugada deste domingo (17), durante uma confusão registrada no centro de Mauá da Serra. A vítima estava acompanhada da namorada que está grávida e também foi agredida durante a briga que não teve motivo relevado pela Polícia Militar (PM). O homem ferido está internado no Hospital da Providência, em Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe da Rotam patrulhava o centro da cidade quando se deparou com um tumulto, várias pessoas correndo e gritando. No local, havia um homem caído no chão com diversas perfurações nas costas. Ao ouvir testemunhas a PM apurou que havia ocorrido uma briga e que o homem teria sido golpeado por uma mulher que trajava camiseta branca e calça jeans que contou com a ajuda de outras pessoas. Leia a reportagem completa aqui.