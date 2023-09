Unidade Móvel de exames preventivos atende no Sesi; saiba mais

Pelo décimo primeiro ano consecutivo, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), em parceria com o Sistema Fiep, traz para Apucarana a Unidade Móvel de exames preventivos gratuito. O veículo onde os atendimentos são realizados está no Sesi, situado na Avenida Aviação, no Núcleo Habitacional Castelo Branco.

Os exames realizados nos colaboradores das indústrias associadas atendem tanto homens como as mulheres. Exames Papanicolau, mamografia, PSA e pele são feitos por uma equipe de saúde especializada, os resultados são recebidos por e-mail no prazo de 15 dias.

Para a presidente do Sivale, Elizabete Ardigo, a prevenção e diagnóstico precoce podem salvar muitas vidas. “Já tivemos caso com diagnóstico de câncer que possibilitou o tratamento, não permitindo o avanço do câncer”, afirmou

Para Ana Claudia de Sousa Carlesso, gerente de Recursos Humanos do grupo Ondas Bonés, “todos os anos o grupo se faz presente na campanha de prevenção e conscientização, entendemos que a nossa participação é promover a saúde aos nossos colaboradores e uma forma de carinho e atenção com todos. A campanha é de extrema necessidade e todos por aqui fazem questão de participar e se sentem felizes por ter um momento de autocuidado”.

A Coordenadora de Saúde do Serviço Social da Indústria (Sesi), Aline Pinetti, pontuou que o câncer, por exemplo, é a segunda principal causa de morte no mundo e, com os exames preventivos, é possível diagnóstica-lo e dar início imediato ao tratamento. "O objetivo do projeto é a detecção precoce do câncer. Na verdade, o intuito da carreta é o combate ao câncer. Essa doença é uma das mais letais, um problema mundial de saúde. Então, temos uma preocupação com isso. Portanto, trouxemos esses exames para ajudar na prevenção".

A equipe de reportagem do TnOnline esteve no local e conversou com a colabora de uma indústria, que reforçou a importância do projeto. "Não são todos que conseguem ir ao posto de saúde, pois tem que ficar em fila, esperando. É bom [a Unidade Móvel de exames preventivos], porque ajuda a gente e outros funcionários, dando a oportunidade de cuidar da própria saúde", disse Elizangela Marlene da Silva.

