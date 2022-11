Unespar Apucarana promove 'aulão' de revisão para o Enem

Da Redação

Unespar Apucarana promove aulão gratuito

Alunos dos colégios estaduais de Apucarana, que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), poderão participar de aulões online promovidos pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana, com o apoio do Núcleo Regional de Educação (NRE).

As transmissões acontecem nesta terça-feira (08), quarta (09) e no dia 17 de novembro, nas escolas e de forma gratuita. As aulas serão ministradas por professores da Unespar, com experiência em cursos pré-vestibular e professores convidados da rede pública de ensino. Os conteúdos serão voltados para estudantes dos terceiros anos do Ensino Médio e não há necessidade de fazer inscrição prévia e individual. Os links também estão disponíveis no site da universidade.

"O aulão é uma iniciativa da Unespar, que visa propiciar a estudantes da rede pública de ensino uma preparação gratuita e qualificada especificamente para o Enem”, reforça a professora Patrícia Cunha, coordenadora do projeto

Patrícia ainda relembra que o aulão faz parte das ações de extensão universitária, que buscam trazer para a sociedade, um retorno das atividades acadêmicas.

O aulão também será transmitido para estudantes de Campo Mourão, Curitiba, Paranavaí, Paranaguá e União da Vitória, com o apoio dos Núcleos Regionais de Educação (NRE).

Confira abaixo a programação das aulas:

1ª Etapa

Aulas no período Matutino das 8h às 11h 30min

8 de novembro (terça-feira) - Transmissão clique aqui

9 de novembro (quarta-feira) - Transmissão clique aqui

2ª Etapa

Revisão das disciplinas do dia 13 de novembro

17 de novembro (quinta-feira) - Transmissão clique aqui

HORÁRIO E LOCAIS DE PROVA EM APUCARANA

Neste domingo (13), os estudantes terão cinco horas e meia para responder a 90 questões das provas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de escrever uma redação de até 30 linhas.

No dia 20 de novembro serão realizadas as provas objetivas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Nos dias de provas os portões estarão abertos das 12h às 13h e o início do exame será às 13h30. Em Apucarana, as provas serão realizadas em 5 locais: Colégio Anchieta, Colégio Nilo Cairo, Colégio Polivalente, Colégio Cerávolo e Campus Apucarana da UNESPAR.

