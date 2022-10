Tribunal aprova contas do exercício de 2021 da Câmara de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Câmara de Apucarana teve as contas relativas ao exercício financeiro de 2021 aprovadas pelo TCE/PR

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) publicou o acórdão 2293/2022, em que são consideradas regulares as contas relativas ao exercício financeiro de 2021, da Câmara de Vereadores de Apucarana. A aprovação foi unânime pelos conselheiros da 1ª Câmara do Tribunal.

continua após publicidade .

Ainda no final de 2021, ao fazer o balanço das atividades do ano, o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto Godói Poim (PSD, destacava que a casa havia realizado no ano 21 processos licitatórios, que resultaram em economia para os cofres públicos. “Prezamos pela economia e pela responsabilidade com o dinheiro público”, afirmou, na época, Poim. As despesas realizadas em 2021 pela Câmara foi de R$ 9.672.739,28.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Presidente da Câmara de Apucarana avalia trabalhos em 2021

O diário eletrônico do TCE, publicado na segunda-feira (17), trouxe o acórdão com a relatoria de José Durval Mattos do Amaral. No relatório, ele destacou que a documentação apresentada pelo Legislativo de Apucarana já havia sido avaliada pela Coordenadoria de Gestão Municipal e também pelo Ministério Público de Contas, ambos concluindo pela regularidade das contas.

O voto do relator, pelo acolhimento das manifestações da coordenadoria e do MPC foi seguido também pelos membros da 1ª Câmara, que a aprovaram por unanimidade o relatório, julgando como regulares as contas no exercício financeiro de 2021. Votaram Durval Amaral, Artagão de Mattos Leão e Ivan Lelis Bonilha. Na sessão, realizada em 06 de outubro, esteve presente também a procuradora do Ministério Público junto ao TCE, Juliana Sternadt Reiner.

Siga o TNOnline no Google News