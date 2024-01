Três ficam feridos em novo acidente na BR-376 na Vila Reis

Três pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, após acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (11) na BR-376 na Vila Reis, em Apucarana, na saída para Curitiba. O acidente ocorreu nas proximidades do pontilhão da linha férrea, onde a duplicação ainda não foi concluída por conta de um impasse judicial. O local vem registrando inúmeros acidentes por conta dessa situação.

A colisão envolveu um Toyota Corolla e uma VW Saveiro. As três vítimas estavam no Corolla, que foi atingido na traseira pelo VW Saveiro. Elas estavam no banco de trás do carro: um adolescente de 12 anos, uma jovem de 18 e um rapaz de 19. Os pais - o motorista e a esposa no banco da frente ao lado - não ficaram feridos.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O adolescente e a jovem de 18 anos tiveram feridos de leves a moderados. Já o rapaz de 19 anos foi encaminhado para o Hospital da Providência em estado grave. Segundo os bombeiros, ele chegou a sair do carro e ajudar na retirada dos irmãos do banco de trás, mas teve um mal súbito e desmaiou.

O condutor da Saveiro, um homem de 29 anos, não ficou ferido.

O trânsito chegou a ficar interrompido, mas já flui no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e acompanha a ocorrência.

