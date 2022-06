Três equipes de Apucarana avançam na fase regional dos JOJUP's

Da Redação

As equipes de basquetebol masculino, futsal masculino e de futsal feminino de Apucarana avançaram neste final de semana para a segunda etapa da fase regional dos 34º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP's), que está acontecendo no município de Centenário do Sul. A nova etapa da competição está marcada para os dias 24, 25 e 26 de junho, quando serão conhecidos os campeões regionais.

O Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, comemorou a classificação dos três times. “As nossas equipes avançaram para as fases decisivas nas duas modalidades, seguem na briga pelos títulos regionais e buscam vagas na macrorregional. O prefeito Junior da Femac parabenizou pela campanha inicial e torce pelos times na disputa da segunda etapa que ocorrerá no final de junho”.

No dia 24, às 15h30, no Ginásio de Esportes Alvaro Martins de Azevedo, pelas quartas de final do futsal masculino, Apucarana joga contra Rolândia. No dia seguinte, às 13 horas, na mesma praça esportiva no futsal feminino, jogarão Apucarana e Arapongas pela fase semifinal. Também no dia 25, às 9 horas, no Ginásio de Esportes José Ferreira de Lima, pela semifinal do basquetebol masculino, a equipe de Apucarana duela contra Arapongas.

Na etapa inicial realizada nesse final de semana, a equipe apucaranense de basquetebol, treinada pela professora Sônia Delgado Bueno, perdeu para Porecatu por 43 a 38 e derrotou Rolândia pelo placar de 67 a 37, garantindo assim a classificação para a semifinal.

No futsal masculino, os apucaranenses venceram Cambira por 2 a 1 e perderam para Bom Sucesso por 6 a 5, conseguindo se classificar pelo índice técnico. Já no futsal feminino, Apucarana na estreia foi derrotada por 4 a 2 para Cambé e ganhou na segunda rodada de Centenário do Sul por 3 a 1, carimbando o passaporte para a sequência da competição. As agremiações de futsal têm o comando do professor Victor Chiarelli.

Na primeira etapa da fase regional dos JOJUP's, a equipe de voleibol feminino de Apucarana não conseguiu avançar, pois foi derrotada pelos times de Londrina e Porecatu.

A fase regional dos JOJUP's é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte e com apoio da Prefeitura de Centenário do Sul.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.