Apucarana disputa fase regional dos JOJUP's em 4 modalidades; confira

Da Redação

A Fase Regional terá a presença de atletas de 20 cidades, que competirão nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol

A partir desta sexta-feira (10), Apucarana participará em quatro modalidades da Fase Regional dos 34º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP's), competição realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte.

continua após publicidade .

Os jogos serão disputados na cidade de Centenário do Sul, localizada no Norte do Estado do Paraná, nos dias 10, 11, 12, 24, 25 e 26 de junho. A Fase Regional terá a presença de atletas de 20 cidades, que competirão nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol, nas categorias masculino e feminino.

Segundo o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, Apucarana disputará os JOJUP's nas modalidades de basquetebol masculino, futsal masculino e feminino e voleibol feminino. “Depois de se destacar no último final de semana no Paraná Bom de Bola com a conquista de duas medalhas de ouro e uma de bronze agora a nossa torcida é para a disputa dos Jogos da Juventude. Teremos quatro times do município em Centenário do Sul graças ao apoio do prefeito Junior da Femac”.



continua após publicidade .

A equipe apucaranense no basquetebol está no Grupo B, juntamente com Porecatu e Rolândia. O futsal feminino integra o Grupo A ao lado de Cambé e Centenário do Sul e o futsal masculino faz parte do Grupo B, juntamente com Bom Sucesso e Cambira. Já o time de voleibol está no Grupo B e terá Londrina e Porecatu como adversários.

A equipe de basquetebol tem o comando da professora Sônia Delgado Bueno, o futsal (masculino e feminino) é orientado pelo professor Victor Chiarelli, enquanto o professor Lucas Paparazzo é o técnico do voleibol.

fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana

continua após publicidade .

Confira os jogos de Apucarana:



Basquetebol masculino

10/06 – Ginásio José Ferreira de Lima

continua após publicidade .

09h00 – Apucarana x Porecatu

12/06 – Ginásio José Ferreira de Lima

continua após publicidade .

09h00 – Apucarana x Rolândia





Futsal

continua após publicidade .

10/06 – Ginásio Alvaro Martins de Azevedo

09h45 – Apucarana x Cambé (Feminino)

11/06 – Ginásio Alvaro Martins de Azevedo

continua após publicidade .

09h45 – Apucarana x Cambira (Masculino)

12/06 – Ginásio Alvaro Martins de Azevedo

continua após publicidade .

11h00 – Apucarana x Bom Sucesso (Masculino)

16h30 – Apucarana x Centenário do Sul (Feminino)





Voleibol feminino

10/06 – Ginásio José Ferreira de Lima

13h30 – Apucarana x Londrina

12/06 – Ginásio José Ferreira de Lima

13h30 – Apucarana x Porecatu





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.