Três apucaranenses são presos por latrocínio de professor no MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (MS) prendeu, nesta quinta-feira, 19, três apucaranenses envolvidos no latrocínio de um professor da cidade de Nova Alvorada do Sul (MS), ocorrido na noite de terça-feira, 17.

Entre os presos, está o homem de 31 anos, apontado como o responsável pelo feminicídio da jovem Taina Cristina da Silva, de 23 anos, que foi assassinada por motivos passionais, no bairro Vale Verde, em Apucarana, no dia 25 de dezembro de 2022. Ele estava foragido e, além do mandado de prisão pelo feminicídio em Apucarana, haviam outros dois mandados contra ele, por roubo e furto, informou a polícia de MS.

Os outros dois apucaranenses presos têm 24 e 25 anos e a polícia não confirmou se eles já têm passagens por outros crimes. Segundo as investigações, os apucaranenses foram até o Mato Grosso do Sul para integrar uma quadrilha com foco em uma série de crimes de aspecto patrimonial.

Durante investigação do latrocínio que tirou a vida do professor Luciano Soares, de 41 anos, ocorrido em Nova alvorada do Sul, a 115 km de Campo Grande, na noite de terça-feira, foi constatado que o trio do Paraná foi até o MS para roubar um veículo, e que com o carro, seriam realizados roubos e furtos em fazendas e depois o veículo seria levado para o Paraguai. Outros três homens, dois de Campo Grande e um de Nova Alvora do Sul, estão envolvidos no crime.

"Os três (de Apucarana) vieram para Campo Grande e ficaram na capital por alguns dias. Depois seguiram para Nova Alvora do Sul, onde um morador da cidade passou informações sobre o professor se tornar uma possível vítima. O professor tinha o carro e a casa tinha muros baixos o que facilitaria o crime”, explicou o delegado Lucas Muchenski, responsável pelo caso.

Ainda segundo o delegado, na data do crime, um dos indivíduos pulou o muro da residência e ‘lutou’ com o professor, em seguida efetuou os disparos, dois no peito e um no pescoço.

“Como houve os disparos, eles acabaram deixando o veículo para trás e fugiram. Nós identificamos eles e nesta quinta-feira, prendemos dois em Campo Grande e avisamos a PRF que prendeu os outros 4 no distrito da cidade”, informou Muchenski.

"Um de Campo Grande é o dono da boca de fumo, onde também foram apreendidas drogas. O outro da capital é quem ajudou na fuga do bando. O de Nova Alvorada do Sul é quem repassou informações sobre o professor. Dos 6, cinco são integrantes da facção PCC (Primeiro Comando da Capital). Os suspeitos vieram para Mato Grosso do sul para cometer crimes. Talvez escolheram Nova Alvorada por ser perto de Campo Grande, onde instalaram uma ‘base’ e estavam escondidos”, afirmou o delegado.

Com informações Alvorada Informa.

