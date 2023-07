Trecho em obras na Avenida Minas Gerais exige atenção de motoristas

Siga o TNOnline no Google News

O setor de Trânsito da Prefeitura de Apucarana pede mais atenção dos motoristas na Avenida Minas Gerais, que compreende o trecho entre o campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) até o Núcleo Habitacional Adriano Correia, na saída para Curitiba.

O trecho está em obras para a realização de duplicação da Avenida Minas Gerais e tem sido palco de acidentes graves nos últimos dias. O mais recente ocorreu neste domingo (02), quando um motociclista ficou ferido após colidir com um carro nas proximidades da empresa Mecol. Ele sofreu uma grave fratura na perna.

Por conta disso, o secretário de Trânsito, Transporte e Inovação de Apucarana, Carlos Mendes, reforça que os motoristas que trafegarem pela região devem se atentar à sinalização e seguir as orientações para que acidentes sejam evitados no trecho.

“O que a gente pode pedir é para o pessoal seguir a orientação da sinalização que está ali. Entrar no trecho com muita calma e tranquilidade, porque não tem o que fazer em relação à obra”, alerta Mendes.

Ainda segundo o secretário, será enviada uma equipe até o local para analisar a necessidade de reforçar a segurança do trecho. Caso seja necessário, será solicitado à empresa vencedora do processo licitatório que providencie as melhorias.

Por conta das obras, uma mudança recente na sinalização da pista exige atenção. Agora, há apenas uma faixa “subindo” a avenida em direção ao centro e uma “descendo”.

