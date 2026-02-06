Trânsito no centro de Apucarana será interditado para a Romaria Diocesana

O trânsito na região central de Apucarana terá alterações a partir das 19h deste sábado (07), em razão da preparação para a 7ª Romaria Diocesana, que será realizada no domingo (08), com procissão a partir das 18h e chegada à Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes. A expectativa é reunir mais de 20 mil fiéis. A montagem do palco em frente à Catedral foi iniciada na manhã desta sexta-feira (06).

De acordo com o agente de trânsito da Prefeitura, Felipe Augusto Rosa, a Praça Rui Barbosa será interditada após a Rua Rio Branco, do lado da Caixa Econômica, seguindo o mesmo método adotado na festa de aniversário do município. O fluxo da Rua Rio Branco será invertido, permitindo que os veículos vindos pela praça saiam pela Avenida Munhoz da Rocha.

Para organizar o tráfego, será ativado novamente o semáforo em três tempos, controlando a descida da praça, a Munhoz da Rocha e a subida da Rio Branco, no sentido da Rua Clotário Portugal.

Outro bloqueio ocorrerá no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Oswaldo Cruz, onde os motoristas deverão trafegar somente pela Oswaldo Cruz. A Rua Osório Ribas de Paula também será interditada, ficando liberada apenas para acesso de moradores. Um corredor exclusivo na praça vai ligar a Osório Ribas à Rio Branco para garantir a entrada e saída dos residentes.

Segundo o agente, o fechamento ocorre porque serão montadas aproximadamente 15 mil cadeiras, ocupando a praça e ruas próximas.

Já na madrugada de sábado para domingo, será fechada a rotatória da Paróquia Cristo Profeta, onde será montado um palco para a concentração dos fiéis a partir das 16h. Com isso, haverá interdição do acesso à Avenida Irati, que também será bloqueada no cruzamento com a Rua Dr. José F. Domingues Alexandre.

Foto: Fernando Klein/TNOnline Foto: Fernando Klein/TNOnline

Procissão e missa campal

Conforme o padre Valdecir Ferreira, cura da catedral, esta é a sétima edição da romaria, que surgiu por inspiração do bispo Dom Carlos.

“Estamos preparando com muito carinho e com muito zelo. Para este ano, estamos percebendo, pela estimativa de público e de fiéis, que teremos uma romaria com mais de 20 mil pessoas”, afirmou.

A programação começa no fim da tarde de domingo, com concentração em frente à Paróquia Cristo Profeta, próximo ao Lagoão. Às 18 horas, os fiéis saem em procissão até a Catedral Basílica, onde será celebrada uma missa campal presidida pelo bispo, com coro de mais de 500 vozes e uma orquestra.

Após a celebração, haverá um momento de bênçãos e devoção com velas.

O padre também destacou que foram alugadas mais de 15 mil cadeiras, que serão distribuídas após a missa de sábado à noite. Segundo ele, a organização foi planejada em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança para evitar impactos no comércio e no trânsito durante o dia.

“Queremos criar soluções, trazendo muita gente para cá, movimentando a economia da cidade e o turismo religioso, mas principalmente o nosso foco principal: levar você a um encontro com Jesus Cristo através de Nossa Senhora”, disse.

Ele orienta que os participantes levem garrafinha de água e terço, ressaltando que cada fiel receberá uma vela com suporte durante a celebração.

Veja a entrevista completa com o padre:



