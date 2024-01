Trabalho de fumacê deve durar 15 dias em Apucarana, diz Beto Preto

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, gravou um vídeo na tarde desta quinta-feira (4) para esclarecer sobre o trabalho de aspersão de inseticidas para controle de vetores da dengue, o chamado fumacê, em Apucarana. Quatro veículos da Sesa-PR já estão na cidade para realizar o trabalho e um quinto deve chegar nesta sexta-feira (5), segundo ele.



“Serão cinco veículos que, durante 15 dias, vão fazer o trabalho de fumacê em 1.120 quarteirões identificados em Apucarana”, explica Beto Preto, observando que "a situação é grave". Veja o vídeo do secretário abaixo

Para que possa ocorrer da melhor forma possível, o secretário explica que esse trabalho precisa ser feito em horários específicos, das 4 horas à 8 horas, e das 17h30 até as 21 horas, quando as fêmeas do mosquito Aedes aegypti, que transmitem a dengue, estão voando.

“As equipes vão trabalhar em cinco ciclos durante esses 15 dias”, pontua Beto Preto. Ele pede também a colaboração da população de Apucarana.

“O trabalho é feito para pegar o mosquito voando, por isso, não adianta fazer o fumacê se não tiver o trabalho de remoção de entulhos. Por isso, a necessidade da prefeitura colocar caminhões para cobrir toda a cidade para remoção de entulhos", afirma. Segundo ele, nesses entulhos, há a presença de larvas, que não são atingidas pelo fumacê. A Prefeitura anunciou que irão iniciar na próxima segunda-feira (8) um mutirão nos bairros. Veja a matéria aqui

“Precisamos união de todos para superar esse momento difícil. Pelos dados iniciais, esta, talvez, seja a maior infestação de Aedes aegypti dos últimos dez anos e também o maior número de casos. Ninguém é culpado efetivamente por isso. Não existe um único culpado. A dengue se combate sempre, dialogando e conversando”, acrescenta.

COMO É FEITO TRABALHO

Os veículos percorrem as ruas em baixa velocidade para aplicação de inseticidas. A população dos bairros onde é feito o ‘fumacê’ deve deixar as janelas abertas, quando for possível. Onze bairros prioritários foram elencados como prioritários e serão atendidos nos primeiros dias: Vila Regina, Fraternidade, Jardim Figueira, Vila Apucaraninha, Novo Horizonte, Parque Bela Vista, Condomínio Vale do Sol, Cidade Alta, Novos Produtores, Orlando Bacarin e Núcleo João Paulo.

