Prefeitura de Apucarana fará mutirão de combate à dengue nos bairros

A força-tarefa de combate a dengue, criada pela Prefeitura de Apucarana, definiu mais uma ação de combate da doença. Trata-se do Mutirão da Dengue, que vai percorrer os bairros para fazer a limpeza e reforçar a conscientização da população. O trabalho será feito de casa em casa, visando recolher materiais que acumulem água.

A medida foi definida durante reunião da coordenação da força-tarefa, que contou com a presença do prefeito Junior da Femac e dos secretários municipais de Saúde, Emídio Bachiega, de Gestão Pública, Nikolai Cernescu Junior, e de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano.

O prefeito Junior da Femac afirma que o mutirão iniciará na segunda-feira (8) pela região do Sanches dos Santos e avançará pelos demais bairros. “A ação contará com o suporte de caminhões da Secretaria de Serviços Públicos, além de equipes de roçagem e de agentes de endemias”, cita Junior da Femac.

O prefeito afirma que será uma ação abrangente, realizada em vários bairros da cidade e também em diversos locais públicos, tendo a participação de outras secretarias, como a de Meio Ambiente e a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa).

O mutirão será realizado de casa em casa e os bairros atendidos serão comunicados com antecedência. “Vamos informar quando cada bairro será atendido e, neste dia, solicitamos que as pessoas façam a limpeza dos quintais e deixem o material na calçada, pois os caminhões passarão para recolher”, explica Mauro Toshio Kitano, secretário municipal de Serviços Públicos.

O mutirão visa recolher materiais que acumulem água, como garrafas pet, latas, potes, copos, pneus e móveis, entre outros. “Os nossos agentes de endemias estarão também fazendo a conscientização dos moradores e verificação dos quintais”, completa Emídio Bachiega, secretário municipal de Saúde.

Apucarana está em epidemia de dengue e com o crescimento no número de casos, “vamos colocar em prática uma série de ações e contamos muito com o auxílio para população para que elas tenham o resultado esperado”, reitera Junior da Femac.

