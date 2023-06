TJ-PR atende grande demanda de pessoas no 'Justiça no Bairro'

O terceiro e último dia do Programa Justiça no Bairro, em Apucarana, reuniu mais de duas mil pessoas no Ginásio de Esportes Lagoão. A movimentação começou às 8 horas no local e foi preciso a mobilização da Guarda Civil Municipal e de outros servidores públicos para organizar as filas de atendimento.

O prefeito Junior da Femac, acompanhado de vários secretários municipais, acompanhou os trabalhos pela manhã e à tarde. Mais uma vez ele agradeceu a dedicação da desembargadora Joeci Camargo pela sua atenção especial à população de Apucarana e região, por meio do Programa Justiça no Bairro.

A desembargadora Joeci Machado Camargo, primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, comandou os trabalhos desde o início da manhã. Este sábado foi dedicado exclusivamente à resolução de situações que dependiam de audiências, na área cível, da Justiça Estadual.

Situações de divórcios, pensões, perícias médicas – para encaminhamento de aposentadorias – e até exames de DNA, para averiguar paternidade de crianças foram realizados durante todo o dia. Um expressivo número de serventuários da justiça estadual foi acionado pelo TJ-PR visando atender a demanda de Apucarana e região no evento.

A desembargadora Joeci Camargo descartou o agendamento de atendimento das pessoas presentes. “Todos serão atendidos por ordem de chegada, em cada um dos serviços ofertados pela Justiça do Estado, independente se for extrapolado o horário definido para o término, às 18 horas”, anunciou a magistrada.

O evento de encerramento do “Justiça no Bairro” foi o “Casamento Comunitário”, iniciado às 16 horas, no Ginásio de Esportes do Serviço Social do Comércio (SESC). Um total de 82 casais se inscreveu para regularizar o matrimônio perante a justiça.

