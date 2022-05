Tailândia: defesa aguarda resultado do julgamento de Jordi

Da Redação

A defesa do apucaranense, Jordi Vilsinski Beffa, 24 anos, preso na Tailândia por tráfico internacional de drogas, aguarda o resultado do julgamento do jovem que aconteceu nesta próxima terça-feira (17).

Segundo o advogado Petrônio Cardoso, a expectativa é que Jordi receba uma pena menor que a que foi aplicada ao casal de brasileiros que foi preso no mesmo dia, em 13 de fevereiro. Mary Hellen Coelho da Silva, de 21 anos e Ricardo de Almeida da Rosa, de 26 anos, foram condenados a 9 anos e seis meses de prisão.

Considerando o ritmo do fluxo de informações, o advogado da família de Jordi Beffa espera que tenha notícias sobre o julgamento do rapaz apenas na próxima quinta-feira (19). "Considerando o fuso horário ele já deve ter sido julgado na Tailândia, estamos na expectativa e devemos ter o resultado amanhã (18)" disse Petrônio.

Cardoso espera uma pena menor para Jordi. “Embora ele tenha sido preso no mesmo dia, em circunstâncias parecidas, era outro vôo e ele levava uma quantidade de drogas menor do que os outros presos naquele dia. Temos a esperança de que seja uma pena menor”, disse.



Cardoso reitera que mesmo com o julgamento realizado, ele irá continuar trabalhando para conseguir a extradição de Jordi Beffa, de forma que ele possa cumprir pena no Brasil.





