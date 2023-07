Suspeito de abusar de criança teria pedido para usar banheiro de casa

A delegada Luana Lopes, titular da Delegacia da Mulher de Apucarana, deu novos detalhes na tarde desta quarta-feira (19) sobre a prisão do servidor da Prefeitura de 46 anos, preso por estupro de vulnerável de um menino de 7 anos. Ele foi detido na noite de terça-feira (18) em flagrante, quando também já foi exonerado pela administração municipal. O caso gerou grande repercussão na cidade, onde o suspeito é bastante conhecido. O homem negou a prática do crime em depoimento à Polícia Civil.

Segundo a delegada, o menino estava sozinho em casa e teria autorizado a entrada do suspeito. Ele teria pedido para usar o banheiro, conforme declarações da criança, quando começou o abuso. Ele teria beijado o menino na boca e também passado a mão em suas partes íntimas.

“Quando ele (o menino) percebeu as intenções erradas do rapaz, fez um videochamada para mãe dele, mostrando que tinha alguém dentro da casa. A mãe apavorada correu para lá e chamou também um parente. Quando a polícia chegou, o rapaz já estava fora da casa”, explica a delegada.

Em depoimento, o homem negou inicialmente que entrou na residência e também que praticou o abuso. O homem disse que estava na frente do portão da casa porque estaria brincando com o cachorrinho da vítima.

Segundo a delegada, a criança passará por uma escuta especializada com um psicólogo nesta quinta-feira (20). Luana afirma que o menino revelou aos policiais militares que atenderam a ocorrência o abuso. Por isso, o homem foi preso em flagrante. No entanto, o garoto agora será ouvido com uma profissional com habilitação para esse tipo de situação, já que se trata de uma criança de 7anos.

A mãe do menino também será ouvida novamente nesta quinta-feira (20) para esclarecer outros pontos da investigação.



