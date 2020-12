Polícia Civil prende homem que estava perseguindo ex- mulher - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Delegacia da Mulher de Apucarana com o apoio dos policiais da 17ª subdivisão prenderam na tarde desta sexta-feira (4), um homem de 34 anos por estar descumprimento medida protetiva em favor da sua ex companheira.

Segundo a polícia, somente no mês de novembro o investigado descumpriu por três vezes a medida protetiva fazendo ameaças de morte a sua ex mulher, bem como seus familiares, perseguindo a ela em locais públicos e vigiando sua residência, pois não aceita o fim do relacionamento.

Ainda de acordo com a civil, o suspeito também fez uma série de postagens nas redes sociais com o objetivo de intimidar a vítima, que está se sentindo aterrorizada.

O homem foi preso.