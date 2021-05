Sinos da Catedral tocam em homenagem as vítimas da Covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Diocese de Apucarana realizou uma homenagem as vitimas da Covid-19 neste domingo (11), Domingo da Misericórdia. Pontualmente as 15h, os sinos das igrejas badalaram como manifestação de esperança, fé e solidariedade diante das mortes na pandemia. Veja:

De acordo com padre José Rezende, cura da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, a ação tem como objetivo unir forças e clamar pela melhora da situação em relação à pandemia. "Uma das funções do sino é afugentar as pestes. Sempre nos tempos de calamidade, os sinos das igrejas dobram. O sino é a voz de Deus, um clamor à Deus para que tudo melhore", explica.



Para Rezende, é preciso também cuidar da saúde e seguir as recomendações da saúde para não propagar ainda mais a doença. "Sempre falo e recomendo cuidado com a saúde. Não vamos deixar nos levar pela emoção. Em primeiro lugar vamos prezar pela nossa saúde e também pelo trabalho de profissionais da saúde que trabalham dia e noite para cuidar do infectados e arriscam suas vidas", acrescenta.