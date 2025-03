Simepar prevê céu claro e temperatura máxima de 32ºC para Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) para esta segunda-feira (24) é de calor e condições climáticos típicas de verão em todo o o Estado. Em Apucarana, o dia será de céu claro com máxima de 32ºC. A mínima é de 21ºC, nas primeiras horas da manhã.

Ainda conforme o instituto, a segunda-feira deve ser de maior nebulosidade no amanhecer, com gradual elevação das temperaturas e pancadas de chuva principalmente entre as regiões norte, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba.

Além disso, as temperaturas máximas ainda permanecem elevadas, próximas dos 30 °C em praticamente todo o estado, podendo até mesmo ultrapassar os 35 °C nas faixas oeste e norte do território paranaense.

