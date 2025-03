Confira os falecimentos desta segunda-feira (24) em Apucarana e região

Siga o TNOnline no Google News

Confira a lista de falecimentos de Apucarana e cidades da região, divulgada nesta segunda-feira (24) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Luis Inácio da Silva, 64 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central. O sepultamento será nesta segunda-feira, às 14 horas, no Cemitério Portal do Céu.

José Carlos Vicente, 54 anos. O velório está sendo realizado na Capela Mortuária do Jardim Colonial. O sepultamento será às 16 horas desta segunda-feira, no Cemitério Portal do Céu.

Darci dos Santos, 81 anos. O velório está sendo realizado na Capela Mortuária Central. O sepultamento será nesta segunda, no cemitério da mesma cidade.

