Shopping entrega cestas básicas arrecadadas a Edhucca

O Shopping centronorte de Apucarana, entregou na tarde desta sexta-feira (30) mais de trinta cestas básicas, arrecadadas através da campanha Páscoa Solidária, a presidente da Edhucca Aída Assunção.

A presidente do shopping Luciana Manganoti Miquelin explicou que durante a campanha foi arrecadado junto com a associação dos lojistas, cestas, além de dinheiro através do Qr Code.

“As pessoas doavam dinheiro e nós compramos mais cestas básicas, que foram doadas para a Edhucca, que vai ajudar 89 famílias cadastradas na entidade”, comemorou Luciana.