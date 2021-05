Shopping Centronorte lança campanha Páscoa Solidária

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (1º), o Shopping centronorte em Apucarana deu início a campanha Páscoa Solidária, com arrecadação de cestas básicas que serão destinadas a famílias carentes.

A associação dos lojistas do shopping começou a campanha doando 20 cestas e você pode ser um doador! Veja como fazer:

"Vamos juntos ajudar as famílias que passam por dificuldades nesse momento desafiador. Você pode levar a cesta até o shopping no piso térreo, ou fazer sua doação pelo Qr Code da vakinha online que está no painel no centronorte ou nas redes sociais do shopping, toda renda será revertida em alimentos. Colabore e seja solidário com o próximo", informou o Shopping.