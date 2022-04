Da Redação

Seis modalidades são encerradas na fase municipal dos JEP's

As modalidades de basquetebol - masculino A e feminino B, futsal - feminino B, handebol - masculino A e voleibol - masculino A e feminino B, já foram encerradas na fase municipal dos 68º Jogos Escolares do Paraná (JEP´s) em Apucarana.

continua após publicidade .

A competição teve início no dia 20 de abril, com a presença de mais de mil alunos/atletas de 19 estabelecimentos de ensino do município.

O Colégio São José foi campeão no handebol masculino A e no voleibol masculino A e feminino B. O Platão conquistou a medalha de ouro no basquetebol masculino A e no basquetebol feminino B, enquanto o Colégio Mater Dei faturou o título no futsal feminino B.

continua após publicidade .

Todas essas equipes estão classificadas para a disputa da fase regional dos JEP´s, que ocorrerá de 26 a 31 de maio nas cidades de Kaloré e Marumbi.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, parabeniza todas as equipes participantes. “Todos os alunos envolvidos nos jogos são campeões, mesmo aqueles que não conseguiram subir no lugar mais alto do pódio. Até agora, a competição está sendo realizada com grande sucesso e acredito que os nossos representantes farão boas campanhas na fase regional que acontecerá no final do mês de maio. A competição que voltou a ser disputada depois de dois anos tem o total apoio do prefeito Junior da Femac”, afirmou o secretário.

Nesta sexta-feira (29), no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio, do Colégio São José, será realizada a última rodada da modalidade de voleibol feminino “A”. Às 9h, o Colégio Polivalente joga contra Colégio Vale do Saber, e às 10h, o Colégio Nossa Senhora da Glória enfrenta o Colégio São José.

continua após publicidade .

Também nesta sexta, a partir das 08h, no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), acontecerá o fechamento do futsal quando serão conhecidos os campeões das categorias masculino “A” e “B” e feminino “A”. No mesmo local, às 15h, será realizada a solenidade de premiação da competição.

A fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's) é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Núcleo Regional de Educação (NRE), e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Confira o pódio das modalidades encerradas:

continua após publicidade .





Basquetebol masculino A

continua após publicidade .

1º) Colégio Platão

2º) Colégio São José

3º) Colégio Izidoro Luiz Cerávolo

continua após publicidade .





Basquetebol feminino B

1º) Colégio Platão

continua após publicidade .

2º) Colégio São José





continua após publicidade .

Futsal feminino B

1º) Colégio Mater Dei

2º) Colégio Coronel Luiz José dos Santos

continua após publicidade .

3º) Colégio São José





Handebol masculino A

continua após publicidade .

1º) Colégio São José

2º) Colégio Izidoro Luiz Cerávolo

continua após publicidade .

3º) Colégio Padre José de Anchieta





Voleibol masculino A

1º) Colégio São José

2º) Colégio Nossa Senhora da Glória

3º) Colégio Polivalente





Voleibol Feminino B

1º) Colégio São José

2º) Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira

3º) Colégio Mater Dei





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.