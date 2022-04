Da Redação

Colégio São José conquista títulos no voleibol dos JEP's

Nesta quarta-feira (27), pela fase municipal dos 68° Jogos Escolares do Paraná (JEP's), as equipes do Colégio São José no voleibol masculino “A” e no voleibol feminino "B" foram campeãs. O jogos aconteceram no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio, em Apucarana.

Pelo masculino “A”, o São José venceu o Colégio Nossa Senhora da Glória (Glorinha) por 2 sets a 0, enquanto no naipe feminino “B”, o São José bateu o Glorinha pelo placar de 2 sets a 1.



Mais três partidas aconteceram nesta quarta-feira (27) na modalidade de voleibol. Também no feminino “B”, o Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira derrotou o Colégio Mater Dei por 2 a 0. Já no voleibol feminino “A”, o Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira ganhou do Colégio Polivalente por 2 a 0 e o São José pelo mesmo marcador venceu o Colégio Vale do Saber.



Nesta quinta-feira (28), ocorrerá a penúltima rodada do voleibol feminino “A” no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio. Às 13h, jogarão São José e Polivalente, e às 14h, o Colégio Três Reis enfrentará o Colégio Glorinha.

Já na sexta-feira (29), também no “Mário Tésio”, será realizada a última rodada da competição. Às 09h, o Polivalente duela com o Vale do Saber e às 10h, o Glorinha encara o São José.

Os campeões se classificaram para a fase regional dos JEP's de 26 a 31 de maio nas cidades de Marumbi e Kaloré.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Classificação final do voleibol:

Masculino A

1º) Colégio São José

2º) Colégio Nossa Senhora da Glória

3º) Colégio Polivalente

Feminino B

1º) Colégio São José

2º) Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira

3º) Colégio Mater Dei

4º) Colégio Nossa Senhora da Glória

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.