Segundo envolvido em latrocínio morre após confronto com a PM

O segundo envolvido no assassinato de um casal de idosos em Apucarana, norte do Paraná, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (22), dia em que o crime completa uma semana. Renan Anderson da Silva, de 24 anos, estava foragido após ser identificado como um dos autores do latrocínio - roubo seguido de morte - que vitimou Armando Guarnieri, de 79 anos, e a companheira dele, Maria de Lourdes de 65 anos.

A morte foi confirmada na noite desta quarta-feira pela Polícia Militar (PM). Segundo a polícia, após denúncias anônimas de que Renan estaria na região do Parque Bela Vista, as equipes RPA e ROTAM iniciaram buscas pelo local.

Ele foi encontrado no Residencial Texas e correu para região de mata. Quando foi encontrado, segundo a PM, ele sacou uma arma de fogo e apontou em direção à equipe, que respondeu.

A investigação da polícia aponta que Renan agiu juntamente com Gustavo Henrique Palhinha da Rocha, de 23 anos, preso também nesta quarta-feira (22), na região do Jardim Casa Grande, entre as Ruas Pedro Xavier com Sá Barreto. A PM recebeu diversas denúncias e ele foi abordado pela equipe que realizava patrulhamento pelo bairro. O suspeito foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

Horas antes da prisão de Gustavo e da morte de Renan, a Polícia Civil havia divulgado a foto de ambos os suspeitos com mais detalhes sobre o crime registrado no dia 15 de março. Armando Guarnieri, de 79 anos, e a companheira dele, Maria de Lourdes, de 65 anos, foram espancados. O idoso morreu no local e Maria faleceu três dias dias depois no Hospital da Providência.

"Desde o dia do crime nossas equipes se mobilizaram para elucidar e prender os autores. Analisamos diversas horas de imagens se câmeras de segurança. Imagens ao redor da casa até a Avenida Minas Gerais, na 'biqueira' onde o celular das vítimas foi levado. Realizamos inúmeras diligências, ações de campo, chegamos a alguns nomes, encontramos os familiares dos suspeitos e tivemos a certeza que os dois cometeram o crime. A polícia está convicta que eles entraram na casa das vítimas por volta das 0h50, ficaram lá até quase 3 da madrugada", disse o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues.

RELEMBRE O CRIME

O casal de idosos foi encontrado com ferimentos graves provocador por espancamento no início da manhã de quarta-feira (15/3) na Rua Humberto Contato, próximo do Colégio Polivalente. Armando Guarnieri, 79 anos, morreu no local, enquanto a companheira de 65 anos foi encaminhada por socorristas em estado grave para o Hospital da Providência. Maria de Lourdes faleceu três dias após o crime.

