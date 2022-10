SEED inocenta professor suspeito de assédio em Apucarana; entenda

Da Redação

A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 19, pelo Núcleo Regional de Educação (NRE) Apucarana

Um professor do Colégio Godoma B. de Oliveira, localizado no Distrito de Vila Reis, em Apucarana, foi inocentado da suspeita de assédio contra alunos, após investigação da Secretaria Estadual de Educação (SEED-PR). A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 19, pelo Núcleo Regional de Educação (NRE) Apucarana.

Segundo o Chefe do NRE Vladimir Barbosa da Silva, após uma sindicância realizada a partir da denúncia, feita no mês passado, um relatório foi enviado à SEED, que concluiu que o professor é inocente.

"De acordo com a apuração realizada pelo estado, não haviam provas suficientes de que o professor teria cometido assédio, por essa razão, o processo foi encerrado e ele retornou às aulas", - Vladimir Barbosa da Silva, Chefe do NRE

Segundo apurou a reportagem do TNOnline na época, pais e responsáveis por alunos desta instituição de ensino procuraram o NRE para denunciar que o professor estaria assediando alguns meninos do colégio, durante as aulas.

O docente chegou a dar uma entrevista ao site, alegando sua inocência. O professor informou que jamais cometeria assédio contra alunos, professores, funcionários ou qualquer pessoa e que se sentiu perplexo com as acusações.

"Estou com a consciência tranquila, não tenho medo da verdade, afinal, jamais cometi assédio, intimidação, ameaça ou qualquer coisa do tipo. É uma situação desgastante, mas em breve ficará provado que as acusações são falsas, incabíveis e inadmissíveis. Sou professor do PSS há quase dois anos, e por onde passo recebo afeto de alunos, funcionários e comunidade escolar", disse o professor, na época da denúncia.

Outros casos

Outros 3 professores de Apucarana são investigados pela suspeita de assediar alunos em escolas públicas do município. Segundo o Chefe do NRE, todos eles estão sendo analisados pela SEED, que em breve, deverá anunciar o resultado das investigações.

Apenas neste ano de 2022, o NRE, já investigou 6 casos de denúncias de assédio de professores contra alunos da rede pública de ensino. Destes, três foram cometidos pelo mesmo professor, em instituições de ensino diferentes.

O primeiro caso foi registrado em maio no Colégio Cívico-militar Padre José Canale. O docente foi denunciado por assediar alunas, conforme boletim de ocorrência registrado no mês de abril. Um processo administrativo foi aberto e o professor chegou a ser afastado da sala de aula, porém, após o vencimento do afastamento determinado pela SEED, o docente voltou a dar aulas e reincidiu na prática de assédio, em outro colégio. O processo de investigação deste caso está em fase final e o docente permanece afastado das atividades.

Também em maio, um docente de Apucarana, foi denunciado por assédio em um colégio de Arapongas. Ele aguarda decisão sobre o processo administrativo e retornou à sala de aula, agora em Apucarana, após o prazo de afastamento vencer. O NRE garante que ele está sendo acompanhado.

Em agosto deste ano, pelos menos 10 pais de alunas do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, denunciaram casos de assédio sexual por parte de um professor da instituição. O professor já teria sido alvo de denúncias de assédio em outras instituições de ensino. Ele não está mais dando aulas.

O caso mais recente, registrado no mês passado, é o da investigação de um professor do Colégio Polivalente que teria enviado mensagens com cunho sexual para uma aluna de 11 anos. Segundo o NRE, foi concluído o Processo de Sindicância, realizado pelo Órgão de Apucarana, e o caso está no NRE de Cornélio Procópio para instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

