Sede da OAB Apucarana passa a se chamar Edson Carlos Pereira

A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Apucarana prestou uma homenagem póstuma ao advogado Edson Carlos Pereira, que passou a dar nome à sede. A solenidade que formalizou o ato ocorreu na última quarta-feira (15). Pereira faleceu há dois anos, em decorrência de um câncer.

Pereira presidiu a subseção de Apucarana na gestão 1995 -1997, também foi conselheiro seccional na gestão posterior e membro da Câmara de Disciplina da OAB da Paraná (2004-2006). Mestre em direito pelo Centro Universitário de Curitiba, foi professor do campus apucaranense da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e diretor geral da Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar).

O advogado João Miquelin, amigo e sócio de Pereira por mais de 30 anos, disse que é uma justa homenagem pelos relevantes serviços que ele prestou junto a OAB. De acordo com Miquelin, Edson foi presidente da OAB local, sendo um dos incentivadores e construtores da sede atual, além de ter integrado o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil.

“Edson foi uma pessoa que representou muito bem Apucarana e, coincidentemente, quando ele faleceu, sua última passagem foi na OAB, onde o corpo foi velado”, comenta.

A ideia de 'batizar' a sede com o nome de Pereira foi ideia do advogado apucaranense Adriano Gameiro, que é conselheiro seccional da OAB. A solenidade que formalizou a homenagem contou com a presença dos familiares de Edson e foi marcada por muita emoção. Estiveram presentes no evento a esposa, Eliana Gomes Pereira, os filhos Saulo Duette Prattes Gomes Pereira e Camila Gomes Pereira e o genro, João Felipe.

Também estiveram presentes o presidente da OAB Paraná, Cássio Telles, dos conselheiros federais Airto Molina e Artur Piancasteli, do conselheiro seccional Adriano Gameiro, da presidente da subseção Albina Maria dos Anjos, do presidente da seccional na gestão 2007-2009, Alberto de Paula Machado, do presidente eleito da subseção, Márcio Rei e do vice-prefeito da cidade, Paulo Sérgio Vital.

