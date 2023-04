Santana é furtado no centro de Apucarana

Da Redação

Até o momento, o carro não foi encontrado

Um carro modelo VW Santana prata foi furtado no centro de Apucarana. O veículo estava estacionado na Rua Dr Oswaldo Cruz. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 17h50 desta terça-feira (25).

O proprietário do carro contou que deixou o Santana no local por volta das 12h45, ao retornar, às 17h30, percebeu o crime. O veículo placas GSE-6886 ainda não foi encontrado.

Informações podem ser repassadas pelo 190 PM.

Outra ocorrência

Grupo armado invade propriedade e rouba veículos, em Apucarana

Um assalto violento foi registrado na zona rural de Apucarana. Quatro ladrões armados invadiram uma propriedade e roubaram duas famílias. O crime aconteceu por volta das 18h desta terça-feira (25) e os criminosos ficaram duas horas no sítio com os reféns. Veículos e diversos objetos foram levados. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 20h20 e foi até o sítio na Estrada do Pinhalzinho, no Distrito Correia de Freitas.

Um dos moradores da propriedade, de 57 anos, contou que os assaltantes usavam máscaras de proteção individual, e que todos estavam armados. Os criminosos foram agressivos. No sítio existem duas casas, que são da mesma família, e no total, seis pessoas foram rendidas. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

