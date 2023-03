Samu de Apucarana não poderá receber ligações na manhã desta sexta

Da Redação

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana informou que durante a manhã desta sexta-feira (10), mais precisamente entre as 9h15 e 12h45, as chamadas para atendimentos deverão ser feitas através do 193, número do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o comunicado divulgado pela corporação, as chamadas pelo 192 não estarão funcionando devido ao desligamento de energia programado na região pela Companhia Paranaense de Energia (Copel).

fonte: Divulgação Samu divulgou um comunicado nesta quinta-feira

Grave acidente em Jandaia do Sul mobiliza saúde de Apucarana

A saúde de Apucarana colocou toda a sua estrutura à disposição das vítimas do grave acidente envolvendo um ônibus escolar da Apae e uma locomotiva, em Jandaia do Sul, que aconteceu nesta quinta-feira (09). Duas meninas morreram no local e diversas crianças ficaram feridas.

De acordo com o secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega, as quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana se descolaram para atender a ocorrência auxiliando no transporte de 10 vítimas para o Hospital da Providência.

