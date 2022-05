Rodada de negócios da ACIA atrai empresários em Apucarana

Da Redação

Nesta quinta-feira (26), mais uma Rodada de Negócios da ACIA, em parceria com o SEBRAE, reuniu empresas associadas à entidade. O evento, que aconteceu no auditório da ACIA, reuniu 35 empresários e gestores de negócios que puderam apresentar seus produtos e serviços, durante as duas horas.

continua após publicidade .

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana, Wanderlei Faganello, diz que o modelo b2b é um sucesso. “Já estamos na segunda edição deste ano e teremos ainda mais duas já programadas. Todas gratuitas para nossos associados, graças a importante parceria junto ao Sebrae, que disponibiliza os profissionais e a metodologia da Rodada”, ressalta Faganello.



A consultora do Sebrae, Ana Paula Soares, explica que os 35 participantes foram divididos em 7 mesas, com 5 empresas cada. “Todos tinham 1min45 para apresentar sua empresa e seus diferenciais. Após os 5 concluírem a fala na mesa, inicia-se um novo rodízio. Ou seja, cada empresário teve a oportunidade de falar com 34 novos contatos”, conta Ana Paula.

continua após publicidade .

Foi o caso do empresário Rafael Baciotti, que é gestor da franquia Boticário em Apucarana. “Fiquei surpreso com o evento. É sempre bom ampliar nosso networking, propagar nossa marca e buscar parceiros. Este trabalho da ACIA e do Sebrae em realizar a rodada é uma forma de fomentar as empresas independente do seu tamanho ou tempo no mercado. Pretendo participar outras vezes”, frisa Rafael.

Alex Vitorino é Consultor de Imóveis na Ceriani Craveiro e destaca que o evento foi importante para prospecção. “O objetivo foi apresentar nosso portfólio de vendas e locação, captando novos contatos que possam gerar negócios. É a primeira vez que participo e isto também é muito bom para estarmos preparados para o dia a dia”, diz Alex.

As próximas Rodadas de Negócios irão acontecer em julho e setembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo fone 43 3162-4300.