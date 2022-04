Rodada de Negócios ACIA e SEBRAE surpreende empresários; veja

Da Redação

A primeira Rodada de Negócios pós pandemia surpreendeu os empresários participantes. O evento, que é uma realização da ACIA de Apucarana, em parceria com o Sebrae, é o primeiro de quatro que serão realizados neste ano.

O empresário, Mauro Eugênio, da Magno Sol Energia Solar diz que iniciativa foi muito positiva para os empresários. “Estamos saindo de um momento de pandemia, onde o comércio e as negociações estavam retraídos. Ter a oportunidade, como tivemos hoje, de falar com outros empresários ou decisores de negócios é muito difícil. Saio feliz, com 20 possíveis clientes em potencial que vou trabalhar”, diz Mauro Eugenio.

O empresário, Ruan Francisco, da John Roger relata que foi a primeira vez que participou desta rodada. “Fiquei surpreso, porque conheci aqui vários fornecedores que podem me atender. Produtos que comprava de fora e que agora pretendo prestigiar destas empresas apucaranenses. Também participei para ver se eles conhecem a marca e ouvi que os filhos, sobrinhos, etc, compram. Este feed back é importante”, frisa Ruan.

“Achei muito produtivo. Tive contato com pessoas que no dia a dia seria mais difícil de encontrar ou trocar ideia. Consegui explicar de forma simples como minha empresa funciona e geramos conexões com os negócios e ideias de outros empreendedores.

Identifiquei não só boas oportunidades de relacionamento profissional como também ferramentas que outros empreendedores utilizam e que podem ser benéficas para minha empresa, assim como também posso fornecer serviços que facilitam o dia a dia dessas pessoas. Participarei em outras ocasiões, com certeza! Fico muito grato pelo convite, disse Alexandre Spaciari Kpuchill, da Fanthon Soluções Financeiras LTDA.

O empresário, Moises Tavares, da Ahead Coworkig, diz que o propósito de conectar pessoas e negócios faz todo sentido. “Quando temos na ACIA essa oportunidade e base pra nos relacionarmos, cooperarmos, crescemos juntos. Organização e produtividade resumem essas rodadas. Parabéns!”, diz Moises.

O presidente da entidade, Wanderlei Faganello, explica que a realização destes eventos são uma grande oportunidade para os associados da associação comercial. “Muitos empresários não conhecem os outros e é a chance de gerar contatos e negócios, como sempre acontece nestes nossos eventos”, diz Faganello.

Como funciona a Rodada

O Sebrae, parceiro da ACIA, tem a expertise para comandar o evento. No encontro, participaram 25 empresários. “Eles foram divididos em 5 mesas. Sendo que cada participante apresentou seu negócio para os outros num tempo determinado pelo mediador do Sebrae. Tudo foi controlado e a cada 15 minutos aconteceu o rodízio entre as mesas. Desta forma todos tiveram a oportunidade de falar com todos”, explica Faganello.

Foi permitido que cada participante levasse cartões de visita, folders ou até amostras de produtos. “Temos que agradecer o Sebrae pela parceria neste evento e nos próximos. E ficamos felizes que negócios foram iniciados hoje na ACIA”, frisa Faganello.

As empresas associadas, que tiverem interesse em participar das próximas Rodadas de maio, junho e setembro devem fazer sua inscrição gratuita na ACIA, pelo fone 43 3162-4300.