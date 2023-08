Rocam apreende moto com sinais adulterados em Apucarana

Policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) apreenderam na noite desta quinta-feira (16), uma motocicleta com sinais de identificação adulterados, em Apucarana, no norte do Paraná.

A moto foi encontrada em cima de uma calçada no Jardim Alvorada. Segundo os PMs, havia um jovem de 21 anos ao lado do veículo e ele ficou nervoso com a presença dos policiais. De acordo com os agentes, o rapaz é conhecido do meio policial e possui passagens por furto e tráfico de drogas.

Ao realizar a abordagem os PMs notaram que o motor que não era da motocicleta, mas sim de uma Honda CB Twister, e não era possui visualizar a numeração do mesmo porque o motor estava raspado e com uma numeração feita por cima da outra. Além disso, o chassi também estava rasurado e feito de forma grosseira, segundo os agentes.

Como consta no Boletim de Ocorrências, o jovem relatou aos policiais que comprou a moto pelo Facebook. O rapaz foi encaminhado, juntamente com a moto para a delegacia de Apucarana.

