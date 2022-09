Robson Desidera será novo diretor do Colégio Padre José Canale

Da Redação

Robson Antônio Desidera será novo diretor

O Colégio Cívico-Militar Padre José Canale, localizado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, já tem novo diretor. O professor de educação física e atual coordenador dos Colégios Cívico Militares do Núcleo Regional de Educação (NRE) Robson Antônio Desidera. Mesmo com a escolha já definida pela Secretaria Estadual de Educação (SEED), Desidera ainda não assumiu o cargo oficialmente.

O ex-diretor, Roberto Carlos de Oliveira, conhecido como Canela, ainda será desligado do cargo oficialmente para que novo titular possa assumir a função, processo que deve ser finalizado na próxima semana.

“O processo está em fase de aprovação de documentação. O professor Robson passou pela banca da SEED e foi escolhido para o cargo. Agora, a documentação dele é analisada e esperamos que até a próxima quarta-feira tudo seja oficializado”, disse o Chefe do NRE Vladimir Barbosa da Silva.

Desidera trabalha na educação pública há 20 anos. Formado em educação física, já foi diretor-auxiliar em Marilândia do Sul, no Colégio Padre Angelo Casagrande no período de 2005 a 2007 e diretor em Apucarana do colégio Tadashi Enomoto, no período de 2009 a 2011. Há 10 anos, assumiu trabalho de coordenação junto ao NRE e atualmente coordenava os assuntos relacionados aos colégios cívico-militares da regional. O professor chegou a ser designado em junho deste ano, após uma crise entre direção e comunidade escolar, para acompanhar o caso, após protestos no colégio Canale. Ele atuou na instituição de ensino por 20 dias.

“Estou aguardando a homologação pela SEED, que também está cuidando do processo de saída do cargo do professor Canela. Essa parte burocrática ainda deve levar alguns dias, portanto, ainda não sei afirmar quando poderei assumir como diretor. O que posso dizer, é que meu principal intuito como educador são os alunos, é criar um ambiente que seja agradável e ter uma convivência saudável com toda a equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Em meio a crise que o colégio viveu, passei 20 dias ali, conhecendo a equipe, e creio que poderei contribuir bastante com aquela comunidade”, disse o novo diretor.

O TNOnline noticiou no último dia 05 de setembro que o diretor Roberto Carlos de Oliveira, o Canela, seria desligado do cargo definitivamente. Segundo o NRE, o professor, que está cuidando de sua documentação para dar entrada na aposentadoria, deve permanecer trabalhando em cargo administrativo no órgão regional.

Canela se afastou da direção do colégio no dia 28 de junho, quando tirou um período de 30 dias de férias. Após as férias, o diretor emendou um período de licença médica, que dura até o momento. A secretária do colégio Canale, Sandra Aparecida Marchini, foi quem ficou a frente do cargo, interinamente.

Desgaste

Canela foi alvo de protestos de pais de alunos, liderado por familiares de Alekson Ricardo Kongeski, morto após uma briga próximo ao colégio. Os manifestantes pediram justiça, segurança e a saída do diretor no último dia 27 de junho. Os protestos ficaram ainda mais inflamados depois que casos de assédio sexual contra alunas da instituição vieram a tona.

