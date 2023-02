Revoada de andorinhas rouba a cena em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma leitora do TNOnline enviou a foto para a equipe de reportagem

Quem passa no final da tarde pela Praça do Redondo e da Catedral, em Apucarana, já deve ter visto a revoada das andorinhas. O 'balé' dos passarinhos é um espetáculo de beleza natural que encanta diversas pessoas, principalmente quando é visto por moradores de prédios da região central.

continua após publicidade .

Já para quem passa a pé ou de carro pela área, pode causar um pouco de medo dos 'tiros' certeiros das aves. De acordo com zoologistas, elas vêm para fugir do frio dos Estados Unidos (EUA) e do Canadá. Depois que passa o período, as andorinhas vão embora.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Andorinhas antecipam o Outono de Apucarana; Assista



Andorinhas



As andorinhas se alimentam de pequenos insetos e as enciclopédias confirmam. Elas são aves insetívoras, que se alimentam de insetos que capturam durante o voo, com o bico aberto, como se fosse um funil. Acredita-se que cada cria de andorinha necessita de aproximadamente mil e quinhentos insetos por dia para se desenvolverem.

Com essa fome voraz, convém preservar a espécie o máximo possível. Esses pássaros também podem colaborar com a redução da quantidade de mosquitos transmissores de doenças, como o aedes aegypti.

Siga o TNOnline no Google News