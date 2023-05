Representando Apucarana, atleta fatura bronze em prova de 10 km

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Edson Aparecido Emídio, de 23 anos

Com o tempo de 31min.17s.41, o atleta Edson Aparecido Emídio, de 23 anos, que defende a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), conquistou a medalha de bronze na prova de 10 quilômetros no Troféu Adhemar Ferreira da Silva, realizado nesse final de semana no Centro Nacional de Desenvolvimento de Atletismo em Bragança Paulista-SP. A competição teve a presença de atletas de 76 clubes, representando 16 estados.

continua após publicidade .

A prova de 10 quilômetros foi vencida pelo atleta Fábio Jesus Correia, do São Paulo Futebol Clube (SPFC), com o tempo de 30min.20s.29, seguido por Ederson Vilela Pereira, do Esporte Clube Pinheiros-SP. Ele fez o tempo de 30min.37s.84.

-LEIA MAIS: Lojistas de Apucarana investem em segurança especializada após furtos

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral de atletismo da Secretaria de Esportes de Apucarana, comemorou o resultado do atleta no interior paulista. “O Edson vive um bom momento na carreira, está evoluindo cada vez mais e conseguiu uma colocação de destaque na temporada. Hoje está entre os melhores do país na prova de 10 quilômetros”, destaca Grillo.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, enalteceu o desempenho do corredor nesse final de semana. “O Edson está de parabéns pela conquista da medalha de bronze levando o nome da cidade para todo o Brasil e tenho certeza que ele alcançará outros bons resultados ao longo do ano, tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa Tom Barros.

Além do bronze conquistado em Bragança Paulista, o jovem atleta na atual temporada foi quinto colocado na classificação geral da corrida de 10 quilômetros na Prova Pedestre 28 de Janeiro, obteve a terceira colocação na Prova XV de Fevereiro em Cornélio Procópio e foi campeão da Corrida do Trabalhador em Avaré em São Paulo. Nesta última competição o percurso foi de 7 quilômetros.

continua após publicidade .

Também nesse final de semana em Bragança Paulista, a equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana foi representada pela atleta Sabrina Gabrieli Pena, de 17 anos, que ficou na sexta posição nas provas de 800m e de 1.500m.

A competição foi realizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

Siga o TNOnline no Google News