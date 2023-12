Relembre cinco matérias que bombaram no TNOnline em 2023

Relembre cinco notícias de Apucarana, norte do Paraná, que bombaram no site TNOnline em 2023:

1 - A Casa das Gárgulas

A primeira delas se trata de um casarão diferente que chama a atenção na Cidade Alta. Além da arquitetura incomum, o imóvel exibe na fachada diversas estátuas de quimeras, popularmente chamadas de gárgulas. Essas esculturas com aparência monstruosa, geralmente encontradas em prédios góticos no exterior, foram instaladas na casa pelo morador e um dos proprietários do imóvel, o costureiro Paulo César Jorge.

Todas as esculturas foram compradas na internet. O objetivo do proprietário é colocar 13 no total, mas o número não tem relação com ocultismo ou qualquer superstição. “Meus pais eram evangélicos. Eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Coloquei as gárgulas porque eu gosto mesmo”, afirma.

2 - Guerra do tráfico

A "guerra do tráfico" também foi um dos assuntos mais comentados na cidade, já que foram registrados seis homicídios por conta do caso. As autoridades acreditam que o embate criminoso começou com a morte de Júlio César de Oliveira, de 39 anos, conhecido como Cesinha, em março de 2022. Ele foi executado a tiros em uma conveniência na Avenida Aviação, no Jardim Colonial, por quatro atiradores.

O segundo crime de repercussão também ocorreu no ano passado, em dezembro, quando Vanildo Augusto da Silva, mais conhecido como Jacaré, de 36 anos, foi atingido por vários tiros em uma lanchonete do Jardim Ponta Grossa.

As mortes de Cesina e Jacaré desencadearam uma série de assassinatos em Apucarana. Em 2023, quatro homicídios foram registrados, supostamente por conta da "guerra do tráfico". Clique aqui para ver a lista de execuções.

3 - Família vira vegetariana após filha adotar galo

O animal de estimação da pequena Lis, de 10 anos, de Apucarana, chama atenção por onde passa. Ele é figura carimbada na Feira do Produtor e também já deu seus passeios até em shoppings de Londrina.



É o Lolo, um simpático galo. A chegada da ave transformou a vida da família de Lis. Após a adoção do galo como animal de estimação, os pais Marlon Fonteque, 39, e Camila Vanzella Fonteque, 41, e a irmã Lívia, 9, decidiram se tornar vegetarianos.

A chegada de Lolo trouxe à família reflexões sobre a alimentação. Por isso, os tutores do galo decidiram tomar uma decisão em relação ao assunto. “Hoje, em casa, somos vegetarianos. Nós retiramos os animais do prato e colocamos no coração”, diz Camila, que é jornalista e professora.

4 - Homem vai ao motel a cavalo e viraliza

Um vídeo, no mínimo, curioso fez sucesso na internet. Um homem com seu cavalo apareceu na recepção de um motel, localizado no contorno sul, de Apucarana, no norte do Paraná. Nas imagens, é possível ver que o homem conversa com um funcionário do estabelecimento, enquanto o animal aguarda. A pessoa que fez a filmagem, diz em tom jocoso, que o suposto "cliente" estava alugando um quarto para passar a noite com o animal.

O vídeo, entretanto, não passa de uma brincadeira. Segundo a direção do estabelecimento, o homem que aparece nas imagens é amigo do proprietário do motel. Ele mora em uma propriedade rural naquela região e foi até o estabelecimento comprar duas cervejas. Para assistir ao vídeo, clique aqui.

5 - Sexo na rua gastronômica

Moradores da Rua Gastronômica, como ficou conhecida por lei a Rua Oswaldo Cruz, em Apucarana, no Norte do Paraná, reclamam, além do som alto, de outros problemas com a presença de bares e restaurantes no endereço. Eles citam a prática de sexo por frequentadores desses estabelecimentos em frente às residências, além do uso de portões e muros das casas para as necessidades fisiológicas.



As reclamações foram apresentadas durante uma audiência pública na Câmara de Vereadores. A reunião foi convocada por iniciativa dos vereadores Tiago Cordeiro de Lima (MDB) e Rodrigo Liévore Recife (União Brasil) e teve o objetivo discutir propostas para regulamentação de funcionamento dos bares na Rua Oswaldo Cruz, principalmente o som alto e os problemas de perturbação de sossego.

Representantes de todos os envolvidos, desde empresários, músicos até moradores, tiveram a oportunidade de dar sua opinião sobre o assunto, bem como apresentar sugestões.

