Registros do clima de Apucarana chamam atenção; veja

É de conhecimento geral que o clima de Apucarana anda instável nos últimos dias, com mudanças de temperatura que deixam os moradores perdidos sobre qual casaco vestir e se precisam ou não levar guarda chuva ao saírem de casa. O município proporciona um legítimo outono.

Um fotógrafo da cidade chamou a atenção nas redes sociais ao postar uma sequência de fotos da Catedral Nossa Senhora de Lourdes que, além de retratarem perfeitamente a alternância climática, enaltecem a beleza de Apucarana.

Jair Ferreira, proprietário da empresa fotográfica Bela Facce, utilizou um drone na manhã desta sexta-feira (03), para registrar o alto da Catedral. Na primeira foto postada em seu perfil do Instagram, o fotógrafo mostra a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, que fica no alto da igreja envolta por neblina e o contorno do sol ao fundo. A segunda postagem segue o mesmo estilo.

Por último, Jair fez uma montagem de duas fotos tiradas em momentos diferentes. Na publicação, podemos notar a diferença do clima de Apucarana, enquanto pela manhã a cidade estava envolta em neblina, um pouco mais tarde, não apresentava qualquer sinal da mesma. "E a luz apareceu", legendou.

Nesta terça-feira (31/05), uma forte neblina "escondeu" completamente a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, além de ter garantido aos motoristas apucaranenses muitas dificuldades no trânsito.



Desde a Avenida Minas Gerais, próximo do Estádio Municipal Olímpio Barreto até a BR-369, na saída para Arapongas, foi possível perceber uma forte neblina. Outras regiões de Apucarana também ficaram encobertas. A Rua Ouro Branco, nos Parques Jaboti e Raposa, Contornos Norte e Sul, Parque Bela Vista, Avenida Cristiano Kussmaul, área central, registraram intensa neblina na terça (31).