Caminhão de Cambira tomba na BR-369 em Apucarana; veja

Um caminhão com placas de Cambira tombou no começo da tarde desta terça-feira (31), em Apucarana, na BR-369. O acidente aconteceu próximo do viaduto, na região do 'Bonezão'.

O motorista, de 46 anos, contou que foi fechado por um outro caminhão que saiu da pista lateral de repente. O morador de Cambira para evitar a batida freou, porém, perdeu o controle da direção e tombou, parando no canteiro central da pista. O susto foi grande e o condutor não ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada. O caminhão que provocou o acidente não ficou no local. Conforme apurou a reportagem do site TNOnline, o veículo que tombou será removido ainda nesta tarde, após visibilidade do trânsito melhorar, por causa da forte neblina.

Forte neblina 'esconde' Apucarana nesta terça-feira



Uma forte neblina 'escondeu' a Catedral Nossa Senhora de Lourdes e compromete a visibilidade no trânsito de Apucarana. Imagens mostram a névoa cobrindo boa parte da cidade, nesta terça-feira (31)

Desde a Avenida Minas Gerais, próximo do Estádio Municipal Olímpio Barreto até a BR-369, na saída para Arapongas, é possível perceber uma forte neblina. Outras regiões de Apucarana também estão encobertas. A Rua Ouro Branco, nos Parques Jaboti e Raposa, Contornos Norte e Sul, Parque Bela Vista, Avenida Cristiano Kussmaul, área central, registram intensa neblina. Aos motoristas, atenção redobrada. Veja ao vivo as condições do tempo no município.

Cidades da região também registraram forte nevoeiro, em Londrina por exemplo, a neblina atrapalhou a decolagem de aviões e voos atrasaram.