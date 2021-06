Recuperado da Covid ganha homenagem ao chegar em Apucarana

Continua após publicidade

O representante comercial Enio Yamashita de 58 anos, que estava internado em Maringá, lutando contra a Covid-19, teve uma grande surpresa ao chegar na casa dele, em Apucarana. Os vizinhos, amigos e familiares prepararam uma animada recepção.

Além de Enio, as duas filhas e a esposa, a professora Ivani Maria Naves Yamashita, também testaram positivo para Covid-19. Ele começou a sentir os sintomas no dia 13 de maio e somente no segundo teste, foi confirmado que estava com a doença. "No dia 14 eu fiz um teste, deu negativo, no dia 17 fiz outro teste, nesse deu positivo, eu estava tomando o kit recomendado pelo médico, tratando em casa, e no dia 24 consegui uma consulta com um pneumologista de Maringá, fiz alguns exames e descobri que meu pulmão estava comprometido e o médico resolveu me internar no mesmo dia", conta.

Logo após ser internado, Enio descobriu que a filha de 18 anos testou positivo para Covid, o que gerou grande preocupação, pois a esposa já estava internada, também com a doença. "Fiquei muito preocupado, minha mulher internada, eu no hospital e minha filha com Covid, mas tive todo apoio de parentes, vizinhos, amigos. Deus fez as coisas acontecer, fiquei preocupado com o psicológico dela, mas ficou tudo bem. Eu não precisei ser entubado, fiquei no oxigênio, fiz fisioterapia, cada paciente tem uma recuperação diferente. Acontece que no hospital ficamos ansiosos para recuperar logo, precisamos ter autocontrole, é primordial", detalha.

O que também foi muito impotente, de acordo com Enio, foram as orações. "Temos que crer no Senhor, que jamais dá um peso que não podemos carregar, e crer na força da oração. As correntes de orações foram o diferencial, tanto pra mim, quanto para minha esposa. Ela internou no dia 12/05, está entubada desde o dia 21 e continua contando com a oração de todos. Quando cheguei em casa foi uma grande surpresa encontrar as pessoas na rua comemorando", finaliza.

Veja o momento da chegada de Enio:

Foto por Reprodução Enio Yamashita de 58 anos, estava internado em Maringá