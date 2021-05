Professora de Apucarana com Covid recebe corrente de oração

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Familiares e amigos da professora Ivani Maria Naves Yamashita, de Apucarana, realizam corrente de oração para sua recuperação durante tratamento da Covid-19. De acordo com um post feito nas redes sociais, ela precisou ser internada em um hospital de Maringá devido às complicações da doença.

Ainda de conforme a publicação, a apucaranense não está entubada, mas seu caso é delicado. A professora é membro do Encontro de Casais com Cristo (ECC) junto do seu esposo Ênio Yamashita, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

Veja o post: