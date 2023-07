Rally: piloto de Apucarana disputa 4ª etapa de prova em Santa Catarina

O piloto de Apucarana, Leandro Moor (Ximura), conquistou mais um resultado importante em sua preparação para o Sertões 2023. Na terceira etapa da temporada da Adventure Cup, Ximura foi vice-campeão da categoria UTV 04/Over 45. A prova aconteceu na cidade de Nova Trento (SC) no dia 17 de junho. Agora no próximo sábado, dia 15 de julho, o piloto da equipe GS Racing disputa a quarta etapa da competição na cidade de Brusque (SC).

A Adventure Cup é um rally baja, uma prova disputada em terrenos variados que testam a velocidade e a resistência de pilotos e máquinas. Apesar da modalidade não exigir navegação, Ximura compete ao lado do filho, Alfredo Moor (Ximurinha), navegador de rally velocidade e de rally regularidade. O objetivo da dupla é ganhar experiência em UTV para enfrentar seu primeiro Sertões, o maior rally das Américas que acontece entre os dias 11 e 19 de agosto percorrendo três estados do Nordeste: Pernambuco, Bahia e Ceará.

Enquanto o desafio maior não chega, a dupla de Apucarana testa o domínio do UTV nas disputas da Adventure Cup. A prova de Nova Trento exigiu braço dos pilotos que enfrentaram um piso liso e escorregadio. Ximura conta que teve muito cuidado e chegou a tirar o pé do acelerador para evitar problemas com o carro em data tão próxima ao Sertões. “Em Nova Trento enfrentamos uma prova bem molhada por causa das chuvas que caíram dias antes na região e passamos por trechos bem sinuosos em meio aos reflorestamentos. Foram muitas subidas e descidas em terreno bem difícil, mas o roteiro foi prazeroso. Fizemos três voltas poupando equipamento, pois com aquelas condições de pista a chance de ter um pneu furado ou quebra era grande”, comenta o piloto da GS Racing.

Depois de conquistar as mais difíceis competições de rally regularidade do país, como Copa Troller, Transcatarina, Transparaná e Mitsubishi Motorsports, Ximura começou a se aventurar no rally de velocidade. Além de guiar um UTV na Adventure Cup e no Sertões, o piloto apucaranense também está se desafiando na Mitsubishi Cup com uma L200 Triton ER, onde é líder do ranking geral da categoria.

