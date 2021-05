Quartel de Apucarana pode ajudar Associação dos Hemofílicos

Continua após publicidade

O 30° Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) de Apucarana divulgou em sua página o encontro que teve na sede do quartel entre o comandante da unidade Tenente Coronel Flábio Meirelles e a vice-presidente da Associação Brasileira das Pessoas com Hemofilia (Abraphem), Indianara Galhardo.

O encontro foi solicitado pela entidade que busca parceria para divulgar as campanhas da associação e apoio para entrega dos materiais em todo o Brasil aos hemofílicos.

"Indianara Galhardo, representante da Abraphem, reuniu-se com o Comandante do 30º BIMec com o objetivo de estreitar os laços entre o Exército Brasileiro e a entidade; solicitando apoio logístico para a distribuição em todo o território nacional do jogo: 'Dominando a Hemofilia', postou o serviço social de comunicação da unidade militar.

Para o comandante, faz parte dos objetivos do quartel estreitar os laços com a comunidade. "Recebemos a causa com muito apreço e faremos o possível para ajudar a associação", disse o comandante.

"Nestes materiais estão a Bolsa Térmica para transportar os medicamentos usados pelas pessoas com Hemofilia e também o Jogo de Tabuleiro 'Dominando a Hemofilia'.

O jogo Dominando a Hemofilia é uma iniciativa inédita da ABRAPHEM, por se tratar do 1° jogo de tabuleiro criado por uma associação de pacientes para ensinar sobre o tratamento da Hemofilia para crianças no mundo. Inclusive já foi publicado numa revista científica da área, a Hemophilia, este jogo inspirado em um desenho feito pelo Théo uma criança Apucaranense com Hemofilia", explica Indianara.

Os kits, que já estão devidamente embalados e etiquetados, sairão da cidade de Apucarana para serem distribuídos em 22 estados de todo Brasil.

Segundo a Abraphem, o motivo de procurar o 30° BIMEC se dá devido a dificuldade em enviar via transportadora, pois não pode emitir Nota fiscal, por isenção de ICMS e as empresas de Transporte não fazem com a declaração de transporte, documento este que foi feito com orientação fiscal e contábil.

"A reunião foi muito produtiva, ficaremos no aguardo", finaliza a associação.

