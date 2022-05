Quarta-feira será ensolarada com máxima de 26ºC em Apucarana

Da Redação

A estabilidade segue na Cidade Alta nesta quarta-feira (25), segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Dessa forma, não é esperada a ocorrência de chuva no município.

O instituo informa que a nebulosidade será variável e que pode haver registro de nevoeiros em áreas de vales, rios e serras. A umidade relativa do ar fica mais baixa à tarde, em praticamente toda a faixa norte paranaense.

Destaque para a rápida elevação das temperaturas ao longo do dia em todo o Estado. Apucarana, por exemplo, deve registrar máxima de 26ºC nesta quarta-feira. A mínima obtida foi de 14ºC.