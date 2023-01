Protetores independentes cuidam de mil animais em Apucarana; assista

Da Redação

Aos 82 anos, Júlia Bortolassi dedica boa parte do dia para cuidar de 40 cães em uma chácara de Apucarana, no norte do Paraná. Os animais foram resgatados da rua e estão disponíveis para adoção. Dona Júlia é uma das 39 pessoas cadastradas pelo Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) como “protetores de animais independentes” que cuidam de um total de 1 mil animais em suas casas. Esse grupo recebe mensalmente ração do município para manter cães e gatos em suas propriedades até que os bichinhos ganhem um lar definitivo.

A aposentada afirma que acolhe animais há 12 anos, quando ainda morava em uma residência em Londrina. Há cinco anos, ela está em Apucarana e afirma que muitas pessoas – inclusive da própria família – não compreendem esse amor pelos bichos.

“As pessoas perguntam: por que tanto cachorro? Não tem explicação. É uma coisa que vai acontecendo”, explica. Todos os dias pela manhã, dona Júlia lava o canil, troca a água e coloca ração para os animais acomodados em baias apropriadas.

“Só depois de limpar tudo e dar água e comida para os cães é que fico tranquila”, comenta. Segundo a aposentada, cuidar dos animais representa um troca. “Sou o anjo da guarda desses animais. Por outro lado, cuidar deles faz bem para mim, não sei se é destino, mas sou feliz com os meus animaizinhos”, diz. Ela comenta ainda que leva, muitas vezes, ração e água para outros animais nas ruas.

Os cães da chácara estão disponíveis para adoção. No entanto, Dona Júlia avisa que só entrega os animais quando tem certeza de que eles serão cuidados. “Fico em cima de quer for levar os bichinhos. Pego endereço e telefone. Seu eu duvidar da pessoa, não entrego”, afirma a idosa.

Moradora da área central, Ivone Brina Chioya, 60 anos, é outra protetora independente cadastrada pelo Cemsa em Apucarana. Ela mantém em casa 40 gatos e, além disso, faz um trabalho voluntário no gatil do Centro Municipal de Saúde Animal. Ivone vai quatro vezes por semana até o local para cuidar dos gatos que receberam atendimento médico-veterinário. “Eu amo muito o que eu faço. Enquanto tiver força eu vou cuidar desses gatos”, diz, emocionada.

Ela atua com a causa animal há mais de 30 anos e diz que escolheu cuidar dos gatos porque os felinos eram mais rejeitados. “Quando eu comecei ninguém queria os gatos, mas eles também precisam dos mesmos cuidados dos cães. Agora, felizmente, mudou muito”, comenta.

Por Lis Kato.