Projeto de Revitalização da Rua Ponta Grossa será lançado nesta terça

O Projeto de Revitalização da Rua Ponta Grossa é uma realização da Fecomércio – PR, Sebrae, Prefeitura de Apucarana e Sivana

O Projeto de Revitalização da Rua Ponta Grossa será lançado oficialmente aos lojistas nesta terça-feira, às 19h30, no Country Club de Apucarana. O evento terá a presença do vice-governador e presidente da Fecomércio, Darci Piana, do especialista em marketing digital e neuromarketing, Fernando Kimura, e também do prefeito de Apucarana, Júnior da Femac. Estarão presentes ainda o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraná, Fernando Moraes; o diretor de Operações Sebrae Paraná, Júlio Agostini; e o Gerente Regional Norte, Fabrício Pires Bianchi.

“Pensamos nesse momento para lançarmos oficialmente o projeto para todos os lojistas com comércio na Rua Ponta Grossa. Será muito especial. A Prefeitura vai apresentar o projeto arquitetônico, o que tem gerado muita curiosidade”, revela a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana, Aída Assunção.

Ainda de acordo com Aída, o objetivo do evento é gerar e fortalecer a conexão entre os lojistas da rua. “Além de informar, a finalidade em promover esse encontro é envolver os comerciantes nesse projeto, porque são eles os grandes responsáveis, ao final das contas, em dar vida a essa proposta”, ressalta Aída.

Para o consultor do Sebrae, de Apucarana, Tiago Cunha, o evento não é só mais uma etapa protocolar do projeto. “É o momento ideal para o lojista perceber o potencial gigantesco de negócios para a Rua Ponta Grossa. A revitalização vai além da reestruturação física da rua, que impacta o cliente num primeiro momento, tem o potencial de proporcionar uma experiência única de compra, de encantar o cliente de verdade, por isso, convidamos o Fernando Kimura, para esse momento também”, pontua Tiago.

