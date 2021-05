Professora morre de covid dias depois de ganhar bebê

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Neste domingo (16), a professora apucaranense Tatiana Andréia Agrela Felipe Chinelli, 38 anos, foi mais uma vítima da Covid-19. Ela morreu após ficar dias internada e entubada por complicações da doença, e neste período, deu à luz ao segundo filho, que ainda continua sob os cuidados da equipe do Hospital Materno Infantil para ganhar peso.

Tatiana era esposa do desenhista Júlio César Chinelli, que faleceu no dia 5 de maio, também por conta da Covid-19. Além disso, a professora era diretora do CMEI Maria dos Santos, que lamentou a perda.

Conforme informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório será na capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento será as 16 horas, no Cemitério Cristo Rei.

NOTA DE PESAR

A presidência da Câmara Municipal de Apucarana, através do seu presidente Franciley Preto Godoi, Poim, vereadores, vereadora e servidores, manifesta grande pesar pelo falecimento da professora Tatiana e externa as mais sinceras condolências à família e amigos, por esta perda, e roga que as forças divinas confortem os corações de todos que conheciam e amavam a professora Tatiana.

Prestamos nossa singela homenagem, exaltando o importante papel que ela desempenhou na luta por uma educação pública de qualidade.